AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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