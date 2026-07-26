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Pressebericht 26.07.2026 12:27:36

Zurich-Aktie: Finma untersucht bei Zurich Kontrollen im Vorsorgegeschäft

Zurich-Aktie: Finma untersucht bei Zurich Kontrollen im Vorsorgegeschäft

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat beim Versicherer Zurich einem Medienbericht zufolge ein Enforcement-Verfahren eingeleitet.

Zurich Insurance
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Im Zentrum stehen mögliche Mängel im internen Kontrollsystem, wie der "Sonntagsblick" unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet. Im Fokus steht dem Bericht zufolge das Geschäft in der beruflichen Vorsorge rund um die Sammelstiftung Vita.

Ein Zurich-Sprecher wollte zum Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Sonntag nicht Stellung nehmen. "Kein Kommentar", sagte er.

Finma prüft interne Kontrollen bei Vita-Geschäft

Laut dem "Sonntagsblick" prüft die Finma insbesondere, ob Zurich im Geschäft der beruflichen Vorsorge über ausreichende interne Kontrollen verfügt. Im Fokus steht dabei die Schnittstelle zwischen der ausgelagerten Sammelstiftung Vita und dem Versicherer.

Das interne Kontrollsystem soll grundsätzlich sicherstellen, dass Verwaltungs- und Rückversicherungskosten zu marktgerechten Konditionen verrechnet und Interessenkonflikte vermieden werden. Andernfalls könnten Quersubventionierungen oder überhöhte Gebühren unentdeckt bleiben. Die Finma äusserte sich nicht zum laufenden Verfahren.

Deloitte als Untersuchungsbeauftragter mandatiert

Wie die Zeitung weiter berichtet, seien bisher rund ein Dutzend Mitarbeitende von der Finma befragt worden. Die Behörde habe das Beratungsunternehmen Deloitte als externen Untersuchungsbeauftragten mandatiert. Zurich wiederum habe die Anwaltskanzlei Homburger mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt.

Personelle Konsequenzen bei Zurich

Die Probleme führten dem Bericht zufolge bereits zu personellen Konsequenzen: So habe etwa der frühere Schweiz-Chef Juan Beer das Unternehmen Knall auf Fall verlassen müssen. Das Unternehmen hatte im März keine Gründe für die abrupte Trennung genannt.

Beer stand acht Jahre lang an der Spitze des Schweizer Geschäfts und galt zeitweise als möglicher Nachfolger von CEO Mario Greco.

Vita-Sammelstiftung vor strategischem Umbau

Zudem berichtet der "Sonntagsblick", dass die Sammelstiftung Vita ab 2028 von einem teilautonomen auf ein vollautonomes Modell umgestellt werden soll. Künftig würde die Stiftung die Risiken für Invalidität und Tod selbst tragen, während Zurich weiterhin Dienstleistungen wie Administration und Vertrieb erbringen würde.

Die Vita-Sammelstiftung zählt mit rund 27'000 angeschlossenen Unternehmen und rund 150'000 Versicherten zu den grössten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz. Sie verwaltet Vorsorgevermögen von mehr als 22 Milliarden Franken.

Zürich (awp)

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