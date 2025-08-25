AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.25 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.18 €
|
Abst. Kursziel*:
8.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.86%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
