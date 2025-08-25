ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;