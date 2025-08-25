Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM
14.10 CHF 4.46%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14.25 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.18 € 		Abst. Kursziel*:
8.16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.86%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

