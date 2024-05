NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 27,39 Euro auf "Underweight" belassen. Die US-Investitionen des Supermarktkonzerns dürften die Margen im US-Geschäft und auch die Aktie zunächst belasten, schrieb Analyst Borja Olcese am Donnerstagabend in seiner Zusammenfassung des Kapitalmarkttages./ag/ajx;