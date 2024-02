NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen und Jahreszielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Beides decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das stimme ihn positiv für die Aktien des Groß- und Einzelhändlers. Die nach vorn gerichteten Aussagen würde von jüngsten Branchendaten des Umfragedienstleisters Nielsen gedeckt./bek/mis;