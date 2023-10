NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen von 28,17 auf 27,54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im dritten Jahresviertel um fünf Prozent. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seien niedrigere Margenannahmen in den USA und Europa sowie höhere Kosten für den Einzelhändler./ajx/gl;