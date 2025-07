NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Supermarktbetreiber dürfte am 6. August über ein solides zweites Quartal berichten, schrieb Frederick Wild in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er geht von Fortschritten bei der Volumenentwicklung und robusten Margen aus. Wegen des schwächeren US-Dollars senkte er aber seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um 3 Prozent./rob/gl/ag;