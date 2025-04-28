|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 07:39:50
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
33.51 CHF -0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.65 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-28.86%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29.17%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ahold Delhaize Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ahold Delhaize Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.23
|Ahold Delhaize Buy
|UBS AG
|08.11.23
|Ahold Delhaize Buy
|UBS AG
|30.10.23
|Ahold Delhaize Buy
|UBS AG
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Ahold Delhaize Sell
|UBS AG
|26.06.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|33.51
|-0.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|07:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:17
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|06.08.25
|
Bernstein Research
freenet Outperform
|06.08.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Commerzbank Overweight
|06.08.25
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Hold