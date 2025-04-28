Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

33.51
CHF
-0.02
CHF
-0.06 %
28.04.2025
BRXC
07.08.2025 07:39:50

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
33.51 CHF -0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.65 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34.65 € 		Abst. Kursziel*:
-28.86%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.17%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

07:39 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Ahold Delhaize Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 Ahold Delhaize Sell UBS AG
06.08.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
