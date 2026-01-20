Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
30.79CHF
0.31CHF
1.03 %
09:14:46
BRXC
22.01.2026 07:49:05
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Ahold Delhaize
30.79 CHF 1.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen aus der Branche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürfte der Umsatz des Lebensmittelhändlers in Relation zum Vorquartal gesunken sein, schrieb Matthew Clements in einem Ausblick am Donnerstag. Das sowohl in Europa als auch in den USA. Erschwerend hinzu komme der Anstieg des Euro zum US-Dollar./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
32.96 €
|
Abst. Kursziel*:
6.19%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.42%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse