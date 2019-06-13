NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl;