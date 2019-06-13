Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

809.00
CHF
54.00
CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
21.10.2025 07:07:22

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
1385.83 CHF 1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’450.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’451.20 € 		Abst. Kursziel*:
68.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’460.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.72%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

