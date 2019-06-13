Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
809.00CHF
54.00CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.10.2025 07:07:22
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1385.83 CHF 1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’450.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’451.20 €
|
Abst. Kursziel*:
68.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’460.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.72%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse