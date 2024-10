NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen vor den am 7. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1695 Euro belassen. Trotz durchwachsener Quartalsberichte aus der Branche seien die Erwartungen an den Zahlungsabwickler gestiegen, wie es sich am höheren Aktienkurs ablesen lässt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wahrscheinlich hätten günstige Kommentare von Paypal gestützt. Der Fokus sollte im Grunde aber auf dem vierten Quartal und dem neuen Jahr liegen./ck/mis;