Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

809.00
CHF
54.00
CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
15.08.2025 14:29:49

Adyen BV Parts Sociales

Adyen B.V. Parts Sociales
1290.18 CHF 2.80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
DZ BANK
-
Kaufen
Kaufen 		Kurs*:
1’356.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Kaufen
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’380.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Philipp Häßler
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

