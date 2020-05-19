Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie

43.82
CHF
12.53
CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
12.09.2025

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
44.22 CHF 0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Das Medizinunternehmen dürfte 2025 erneut die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben, sodass die Aktie ihren Bewertungsrückstand weiter verringern sollte. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.93 € 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

