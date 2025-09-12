Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Zinspolitik im Fokus
|
12.09.2025 07:39:36
Deshalb zeigt der Franken zum Euro wenig Bewegung
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Freitag wenig bewegt.
"Es machte sich der allgemeine Eindruck breit, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat mit dem aktuellen Leitzinsniveau gerade sehr wohlfühlen", heisst es dazu in einem Kommentar der Commerzbank. Damit etablierte sich der Euro zum Dollar über der Marke von 1,17 und das Währungspaar lag im frühen Handel mit 1,1728 weiter auf diesem Niveau.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9343 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7967 etwas tiefer als am Vorabend (0,7957).
awp-robot/dm
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|GBP/CHF
|1.0800
|-0.0003
|-0.03
|EUR/USD
|1.1733
|-0.0003
|-0.03
|USD/EUR
|0.8523
|0.0002
|0.02
|EUR/CHF
|0.9345
|0.0005
|0.06
|JPY/CHF
|0.0054
|0.0000
|-0.07
|CHF/EUR
|1.0701
|-0.0008
|-0.08
|CHF/GBP
|0.9259
|0.0002
|0.02
|CHF/USD
|1.2553
|-0.0014
|-0.11
|CHF/JPY
|185.0484
|0.0766
|0.04
|USD/CHF
|0.7965
|0.0007
|0.09
|USD/JPY
|147.3900
|0.2020
|0.14
