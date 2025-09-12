Deshalb zeigt der Franken zum Euro wenig Bewegung

Nach den US-Daten konzentriere sich der Markt nun auf die anstehende Fed- Zinssitzung . Zudem habe die EZB wie erwartet die Füsse still gehalten und die Zinsen nicht verändert.

"Es machte sich der allgemeine Eindruck breit, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat mit dem aktuellen Leitzinsniveau gerade sehr wohlfühlen", heisst es dazu in einem Kommentar der Commerzbank. Damit etablierte sich der Euro zum Dollar über der Marke von 1,17 und das Währungspaar lag im frühen Handel mit 1,1728 weiter auf diesem Niveau.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9343 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7967 etwas tiefer als am Vorabend (0,7957).

awp-robot/dm

Zürich (awp)