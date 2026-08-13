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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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13.08.2026 09:00:28

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
996.73 CHF 17.57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters liege ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten. Er rechnet mit Kursgewinnen der Aktien./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’166.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’010.40 € 		Abst. Kursziel*:
15.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’066.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.32%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
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09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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