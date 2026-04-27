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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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27.04.2026 09:38:52

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison der Zahlungsabwickler-Branche. Adyen bleibe der Top-Favorit, nun untermauert durch die erste Übernahme - Talon.One./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1’531.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
963.50 € 		Abst. Kursziel*:
58.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
963.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.88%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
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09:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
27.03.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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