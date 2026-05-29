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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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29.05.2026 10:53:26

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Shopify bringe dem Bezahldienstleister keinen direkten Schub, sei aber ein weiteres Erfolgssignal, schrieb Justin Forsythe am Donnerstagabend./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
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Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
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