Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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SWX
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29.05.2026 10:53:26
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
865.43 CHF 1.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Shopify bringe dem Bezahldienstleister keinen direkten Schub, sei aber ein weiteres Erfolgssignal, schrieb Justin Forsythe am Donnerstagabend./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
949.00 €
|
Abst. Kursziel*:
68.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
950.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.42%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse