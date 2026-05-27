NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Dieser habe zwar maßgeblich zur Einführung neuer Indikatoren für die Geschäftsentwicklung und zur Verbesserung der Prognosen beigetragen, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch. Zuletzt sei er dennoch von den Investoren des Zahlungsdienstleisters stärker in die Pflicht genommen worden. Nach Meinung von Leitner würde ein extern bewährter Finanzvorstand auf positive Resonanz stoßen./rob/la/men;