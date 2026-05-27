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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

860.20
CHF
3.30
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27.05.2026
SWX
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27.05.2026 22:52:05

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
883.02 CHF 0.24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Dieser habe zwar maßgeblich zur Einführung neuer Indikatoren für die Geschäftsentwicklung und zur Verbesserung der Prognosen beigetragen, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch. Zuletzt sei er dennoch von den Investoren des Zahlungsdienstleisters stärker in die Pflicht genommen worden. Nach Meinung von Leitner würde ein extern bewährter Finanzvorstand auf positive Resonanz stoßen./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’166.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
965.80 € 		Abst. Kursziel*:
20.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
943.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.58%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
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