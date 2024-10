NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten zudem den Stempel "Positve Catalyst Watch" für den kurzfristigen Optimismus hinsichtlich eines beruhigenden Quartalsberichts. Analystin Olivia Townsend passte ihre Schätzungen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick nur geringfügig an jüngste Daten und Gespräche an./ag/zb;