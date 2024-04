LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Europa, Lateinamerika und die Schwellenländer hätten im ersten Jahresviertel den Umsatz des Sportartikelherstellers angetrieben, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Volksrepublik China und Taiwan sei eine starke Marge erzielt worden./ck/he;