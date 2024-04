NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Resultate bestätigten die Verbesserung des Finanzergebnisses seit der Veröffentlichung der Eckdaten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/mis;