NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Analystin Aneesha Sherman zog in einer am Montag vorliegenden Studie Rückschlüsse aus einem Gespräch mit dem Manager eines in Europa führenden Sportartikelhändlers. Demnach verlangsamt sich die Nachfrage und für 2024 werde vom Handel nur zögerlich vorbestellt. Der Facheinzelhandel schneide dabei besser ab als der allgemeine Einzelhandel und Online-Händler./tih/ajx;