Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’835 0.0%  SPI 17’630 -0.1%  Dow 47’489 -0.5%  DAX 23’584 -1.1%  Euro 0.9325 0.0%  EStoxx50 5’645 -0.4%  Gold 4’243 0.6%  Bitcoin 68’898 -5.2%  Dollar 1 -0.5%  Öl 63 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
CFT-Aktie im Minus: CFT vermeldet Insiderverkauf im Millionenwert
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Kardex-Aktie leichter: Mehrheitsübernahme an Rocket Solution
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt
Suche...

Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mitteilung 01.12.2025 15:03:00

CFT-Aktie im Minus: CFT vermeldet Insiderverkauf im Millionenwert

CFT-Aktie im Minus: CFT vermeldet Insiderverkauf im Millionenwert

Bei der Compagnie Financière Tradition (CFT) hat ein Firmeninsider eigene Aktien des Unternehmens für mehr als 22 Millionen Franken verkauft.

Montana Aerospace
24.45 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen
Dies geht aus einer Mitteilung auf dem Portal der Regulierungsstelle der Schweizer Börse vom Montag hervor.

Demnach hat ein exekutives Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung, am 27. November insgesamt 79'900 Aktien im Wert von 22,1 Millionen Franken verkauft. Dafür kommen laut aktuellem Geschäftsbericht folgende Personen in Frage: Verwaltungsratspräsident Patrick Combes mit mehr als 5,5 Millionen Aktien, der COO Asia Pacific Adrian Bell mit 243'836 Aktien, der COO Americas Michael Leibowitz mit 210'384 Aktien sowie Michael Anderson, der Chef Tradition London Group and EMEA-Offices mit 101'409 Titeln.

Die CFT-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 293,00 Franken.

pre/cg

Lausanne (awp)

Weitere Links:

CFT-Aktie: CFT steigert Umsatz im Halbjahr um 8,0 Prozent auf 580 Mio Fr.
CFT-Aktie dennoch tiefer: CFT steigert Gewinn im ersten Halbjahr
CFT-Aktie moderat fester: Umsatz im dritten Quartal gesteigert

Bildquelle: Keystone