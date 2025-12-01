CFT-Aktie im Minus: CFT vermeldet Insiderverkauf im Millionenwert

Dies geht aus einer Mitteilung auf dem Portal der Regulierungsstelle der Schweizer Börse vom Montag hervor.

Demnach hat ein exekutives Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung, am 27. November insgesamt 79'900 Aktien im Wert von 22,1 Millionen Franken verkauft. Dafür kommen laut aktuellem Geschäftsbericht folgende Personen in Frage: Verwaltungsratspräsident Patrick Combes mit mehr als 5,5 Millionen Aktien, der COO Asia Pacific Adrian Bell mit 243'836 Aktien, der COO Americas Michael Leibowitz mit 210'384 Aktien sowie Michael Anderson, der Chef Tradition London Group and EMEA-Offices mit 101'409 Titeln.

Die CFT-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 293,00 Franken.

pre/cg

Lausanne (awp)