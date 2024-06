NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas vor Halbjahreszahlen Ende Juli mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Nach den starken Zahlen zum ersten Quartal dürfte auch auf Halbjahresebene ein gewisser Optimismus für Adidas unterstrichen werden, schrieb Analyst James Grzinic in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Adidas sei für Anleger besser geeignet als die US-Wettbewerber Nike und Lululemon. Zu den Nike-Zahlen nahm er parallel in einer Branchenstudie Bezug - mit dem Fazit, dass die Kursreaktionen nicht mehr so gleichgerichtet seien wie früher. Dies dürfte nach einem enttäuschenden Ausblick von Nike so bleiben./tih/ag;