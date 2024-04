NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach detaillierten Zahlen von 185 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die sehr zuversichtlichen Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz des Sportartikelherstellers positiv hervor. Er hob seine Schätzungen für das operative Jahresergebnis an./ck/he;