Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’204 0.1%  SPI 16’930 0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’997 0.4%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 5’365 0.2%  Gold 3’471 0.7%  Bitcoin 87’685 1.2%  Dollar 0.7992 -0.1%  Öl 68.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im August 2025 ein
Alibaba-Aktie profitiert von KI-Boom: Umsätze steigen sprunghaft an
Burkhalter-Aktie dennoch tiefrot: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter
Wegen Sklavenarbeit: VW in Brasilien zu Millionenstrafe verdonnert - Aktie dennoch höher
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2025 10:35:00

adidas Buy

adidas
157.15 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat Adidas auf "Buy" belassen. Die Aktie steht laut einer monatlichen Publikation des Analysehauses zudem auf der "Conviction List" für den September. Der rekordhohe Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrent Nike erscheine ungerechtfertigt, schrieb Jörg Philipp Frey am Montag. Denn während der deutsche Sportwarenhersteller im ersten Halbjahr ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht habe, stehe beim US-Konkurrenten ein fast zehnprozentiger Rückgang zu Buche. Die Adidas-Kursschwäche erklärt sich der Experte mit der Enttäuschung der Anleger, dass Adidas nach den Quartalszahlen den Ausblick nicht angehoben hat. Er geht davon aus, dass Adidas seine Jahresziele schon in den ersten neun Monaten erreichen wird./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
167.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
167.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse