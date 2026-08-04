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adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5

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17.08.2026 06:52:36

adesso SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
128.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60.40 € 		Abst. Kursziel*:
111.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
124.96%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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