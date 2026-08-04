adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Buy
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
128.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
60.40 €
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Abst. Kursziel*:
111.92%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
56.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
124.96%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
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KGV*:
-