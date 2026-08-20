adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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20.08.2026 14:10:34
EQS-News: adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Andreas Prenneis bis 2030 / Aufsichtsrat setzt auf Erfahrung im operativen Geschäft
|
EQS-News: adesso SE
/ Schlagwort(e): Personalie
adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Andreas Prenneis bis 2030 / Aufsichtsrat setzt auf Erfahrung im operativen Geschäft
Der Aufsichtsrat der adesso SE hat den Ende März 2027 auslaufenden Vorstandsvertrag von Andreas Prenneis (61) um drei Jahre bis 2030 verlängert. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am heutigen 20. August 2026.
Mit der frühzeitigen Weiterbestellung schafft adesso langfristige Planungssicherheit und stärkt die Kontinuität in der Unternehmensführung. Andreas Prenneis steht damit auch künftig für die erfolgreiche und konsequente Weiterentwicklung des operativen Geschäfts des Konzerns in wichtigen Branchen. Der Aufsichtsrat setzt auf die Erfahrung des langjährigen Vorstandsmitglieds bei der Organisationsentwicklung und bei der weiteren Integration von KI in Softwareentwicklungsprojekte.
Andreas Prenneis begleitet seit April 2015 als Mitglied des Vorstands die Entwicklung und das starke Wachstum von adesso zum heute grössten originär deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen. Unter seiner Verantwortung wurden verschiedene Kernbranchen auf- und ausgebaut, in denen heute ein Grossteil des Gesamtumsatzes von adesso erwirtschaftet wird. Allen voran sind hier die Öffentliche Verwaltung und Energiewirtschaft zu nennen. Derzeit ist Prenneis im Vorstand der adesso SE darüber hinaus auch für das operative Geschäft in den Branchen Gesundheitswesen, Lottery und Sports als auch Cross Industries verantwortlich. Weiterhin führt er die zentralen Bereiche Legal und Group IT.
„Die Beratungs- und Softwareentwicklungsbranche steht dank der neuen Möglichkeiten durch agentische Softwareentwicklung vor wegweisenden Veränderungen und einer weiteren Beschleunigung der Digitalisierung. Andreas Prenneis hat in über zehn Jahren seiner Vorstandsarbeit für adesso bewiesen, dass er wichtige Impulse in solchen Wachstumsfeldern setzen kann. Zudem wird seine organisatorische Kompetenz und seine Branchenerfahrung für adesso von grossem Wert sein“, kommentiert Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die heutige Vertragsunterzeichnung.
adesso Group
Kontakt:
Martin Möllmann
Head of Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de
20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adesso SE
|Adessoplatz 1
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231 7000-7000
|Fax:
|+49 231 7000-1000
|E-Mail:
|ir@adesso.de
|Internet:
|www.adesso-group.de
|ISIN:
|DE000A0Z23Q5
|WKN:
|A0Z23Q
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London
|LEI Code:
|529900KOICE97ZSA1O52
|EQS News ID:
|2385938
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385938 20.08.2026 CET/CEST
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