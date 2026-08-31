August 2026: So schätzen Experten die adesso SE-Aktie ein

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der adesso SE-Aktie preis.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 133,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 69,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von adesso SE in Höhe von 63,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum SMC Research 138,00 EUR 115,96 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 128,00 EUR 100,31 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch