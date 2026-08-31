adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die adesso SE-Aktie ein
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der adesso SE-Aktie preis.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 133,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 69,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von adesso SE in Höhe von 63,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|SMC Research
|138,00 EUR
|115,96
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|128,00 EUR
|100,31
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adesso SE
Analysen zu adesso SE
|17.08.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|adesso Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|adesso Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.04.26
|adesso Buy
|Warburg Research
|01.04.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.