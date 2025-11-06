ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
56.16CHF
-0.42CHF
-0.74 %
14:28:48
SWX
07.11.2025 12:21:39
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
58.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
56.50 CHF
Abst. Kursziel*:
2.65%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
56.38 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
2.87%
Analyst Name::
Daniela Costa
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
