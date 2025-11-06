Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

56.16
CHF
-0.42
CHF
-0.74 %
14:28:48
SWX
07.11.2025 12:21:39

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
56.38 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
58.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
56.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.65%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.87%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

