AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
58.61CHF
0.73CHF
1.26 %
10:01:33
BRXC
06.02.2026 08:23:56
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.21%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse