SMI 12'605 0.0%  SPI 17'372 -0.1%  Dow 46'358.4200 -0.5%  DAX 24'664 0.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5'637.6 0.2%  Gold 3'964 -0.3%  Bitcoin 97'763 -0.4%  Dollar 0.8056 -0.1%  Öl 64.8 -0.7% 
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
10.10.2025 07:40:56

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
47.66 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einer volatilen Berichtssaison der europäischen Konsumgüterkonzerne. Sie bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBC und Imperial Brands./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

