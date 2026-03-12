AB InBev 56.94 CHF 0.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



