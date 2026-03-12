AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.03.2026 11:24:08
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
62.96 €
Abst. Kursziel*:
22.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
62.98 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.26%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:24
|AB InBev Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
