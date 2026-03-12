Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

56.94
CHF
0.55
CHF
0.97 %
12:36:32
BRXC
13.03.2026 11:24:08

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
56.94 CHF 0.97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AB InBev

Mini Futures Hebel
Steigender AB InBev-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender AB InBev-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.96 € 		Abst. Kursziel*:
22.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.26%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

