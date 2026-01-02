AB InBev 51.77 CHF -1.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften im Schlussviertel gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



