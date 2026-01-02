Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

51.77
CHF
-0.79
CHF
-1.51 %
09:00:18
BRXC
09.01.2026 14:14:49

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
51.77 CHF -1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften im Schlussviertel gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.44 € 		Abst. Kursziel*:
13.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse