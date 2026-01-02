AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
51.77CHF
-0.79CHF
-1.51 %
09:00:18
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.01.2026 14:14:49
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften im Schlussviertel gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.44 €
|
Abst. Kursziel*:
13.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
06.01.26
|AB InBev-Aktie tiefer: AB InBev holt sich Anteile an US-Dosenwerken zurück (Dow Jones)
|
06.01.26