Calida Aktie 12663946 / CH0126639464

"So bald wie möglich" 09.03.2026 07:55:36

Calida-Aktie: Geplante Aktien-Transaktionen verschoben

Calida-Aktie: Geplante Aktien-Transaktionen verschoben

Calida verschiebt den Beginn des angekündigten Aktienrückkaufprogramms.

Die Vorbereitungen dauerten länger als geplant, teilte das Unternehmen Calida am Montag mit.

Ursprünglich hätte das Rückkaufprogramm am (heutigen) Montag starten sollen. Nun solle es "so bald wie möglich" beginnen, wobei der genaue Zeitpunkt noch kommuniziert werde.

Mit dem Programm sollen maximal bis zu 2 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals zurückgekauft und danach vernichtet werden, wie das Traditionsunternehmen früher mitteilte. Es soll laut den damaligen Angaben bis Ende September laufen.

rw/to

Sursee (awp)

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

