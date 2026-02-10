Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'548 0.0%  SPI 18'712 0.2%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'168 1.3%  Euro 0.9119 -0.4%  EStoxx50 6'074 0.6%  Gold 5'065 -0.4%  Bitcoin 52'287 1.2%  Dollar 0.7677 -0.5%  Öl 69.2 -0.6% 
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

60.94
CHF
1.54
CHF
2.60 %
12:49:56
BRXC
12.02.2026 11:12:30

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
60.92 CHF 2.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt solide Zahlen vorgelegt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.74 € 		Abst. Kursziel*:
-4.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.08%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

