Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt solide Zahlen vorgelegt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



