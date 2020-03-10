AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
45.13CHF
-36.54CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
08.10.2025 11:57:10
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen preisten für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Brauereikonzerns ein schwieriges Umfeld ein, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das eröffne Chancen für eine Anhebung der Prognosen für das kommende Jahr./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
50.84 €
Abst. Kursziel*:
23.92%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
51.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.62%
Analyst Name::
Edward Mundy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
