Rückgänge am Krypto-Markt: So notieren Bitcoin und Ethereum heute Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 -2,15 Prozent auf 110'130,48 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 112'550,47 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 68,8 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -2,75 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 110,61 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 113,73 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ethereum um -2,68 Prozent auf 4'388,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4'509,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -3,10 Prozent auf 540,17 US-Dollar, nach 557,42 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Ripple nach. Um -3,24 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 2,871 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,967 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -1,99 Prozent auf 23,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 23,47 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (266,26 US-Dollar) geht es um -0,67 Prozent auf 264,46 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -5,35 Prozent auf 6,748 US-Dollar, nach 7,130 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt IOTA um -3,92 Prozent auf 0,1944 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2023 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,8577 US-Dollar am Vortag auf 0,8293 US-Dollar nach unten (-3,31 Prozent).

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um -3,91 Prozent auf 0,3670 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3820 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0024 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0061 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0058 US-Dollar.

