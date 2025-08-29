Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Kryptomarktbericht
|
29.08.2025 09:48:20
Rückgänge am Krypto-Markt: So notieren Bitcoin und Ethereum heute Vormittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 -2,15 Prozent auf 110'130,48 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 112'550,47 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 68,8 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um -2,75 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 110,61 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 113,73 US-Dollar wert war.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ethereum um -2,68 Prozent auf 4'388,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4'509,34 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -3,10 Prozent auf 540,17 US-Dollar, nach 557,42 US-Dollar am Vortag.
Zudem gibt Ripple nach. Um -3,24 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 2,871 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,967 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -1,99 Prozent auf 23,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 23,47 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (266,26 US-Dollar) geht es um -0,67 Prozent auf 264,46 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -5,35 Prozent auf 6,748 US-Dollar, nach 7,130 US-Dollar am Vortag.
Daneben fällt IOTA um -3,92 Prozent auf 0,1944 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2023 US-Dollar.
Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,8577 US-Dollar am Vortag auf 0,8293 US-Dollar nach unten (-3,31 Prozent).
Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um -3,91 Prozent auf 0,3670 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3820 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0024 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0061 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0058 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’121.02229
|-2.33%
|Handeln
|Vision
|0.13534
|-1.50%
|Handeln
|Ethereum
|3’513.51231
|-2.80%
|Handeln
|Ripple
|2.30091
|-3.25%
|Handeln
|Solana
|167.50082
|-2.57%
|Handeln
|Cardano
|0.66410
|-3.40%
|Handeln
|Polkadot
|3.06293
|-3.98%
|Handeln
|Chainlink
|18.87154
|-6.39%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-3.03%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-3.60%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!