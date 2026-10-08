|Krypto-Marktbericht
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08.10.2026 12:43:06
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:30 fällt Bitcoin 0,65 Prozent auf 82.727,92 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 83.266,52 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,3 Prozent.
Nach 66,02 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 2,30 Prozent auf 64,50 US-Dollar gesunken.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.573,02 US-Dollar am Vortag auf 2.556,11 US-Dollar nach unten (0,66 Prozent).
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,47 Prozent auf 295,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 300,40 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 0,98 Prozent auf 1,408 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,422 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Monero-Kurs um 0,07 Prozent auf 553,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 553,53 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Cardano nach. Um 0,65 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2537 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2554 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2002 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,1995 US-Dollar beziffert.
Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 0,29 Prozent auf 0,3359 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3349 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 767,72 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 773,18 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0880 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0889 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Solana um 1,43 Prozent auf 114,54 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 116,20 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 2,76 Prozent auf 10,83 US-Dollar, nach 11,14 US-Dollar am Vortag.
Nach 13,34 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagmittag um 1,73 Prozent auf 13,11 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Sui um 0,21 Prozent auf 1,125 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,127 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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