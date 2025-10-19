Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.10.2025 17:23:14

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,30 Prozent auf 108.572,98 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 107.181,17 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 61,2 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 2,79 Prozent auf 94,24 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 91,69 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.889,79 US-Dollar am Vortag auf 3.982,86 US-Dollar nach oben (2,39 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,98 Prozent auf 477,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 468,23 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 2,406 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,360 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 3,12 Prozent auf 43,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 42,59 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 307,88 US-Dollar am Vortag auf 318,94 US-Dollar nach oben (3,59 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 3,05 Prozent auf 5,215 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 5,061 US-Dollar.

Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,1419 US-Dollar am Vortag auf 0,1457 US-Dollar nach oben (2,67 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,52 Prozent auf 0,6566 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6342 US-Dollar.

Zudem legt Stellar zu. Um 2,22 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,3212 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,3142 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
