Top News
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Kryptokurse am Montagnachmittag
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
20.10.2025 17:23:14

Kryptokurse am Montagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,71 Prozent auf 111.577,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 108.638,41 US-Dollar gehandelt worden war.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 15,30 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,52 Prozent auf 95,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 93,29 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,57 Prozent auf 4.048,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.985,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,60 Prozent auf 485,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 472,91 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,65 Prozent auf 2,477 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,390 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 9,37 Prozent auf 47,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 43,64 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,34 Prozent auf 316,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,50 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 1,77 Prozent auf 5,258 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,166 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs 4,08 Prozent stärker bei 0,1495 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1437 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,66 Prozent auf 0,6698 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6525 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 3,41 Prozent auf 0,3286 US-Dollar, nach 0,3177 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0063 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 88’088.1382 1’873.8874
2.17

