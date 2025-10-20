Kryptokurse am Montagnachmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,71 Prozent auf 111.577,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 108.638,41 US-Dollar gehandelt worden war.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 15,30 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,52 Prozent auf 95,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 93,29 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,57 Prozent auf 4.048,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.985,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,60 Prozent auf 485,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 472,91 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,65 Prozent auf 2,477 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,390 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 9,37 Prozent auf 47,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 43,64 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,34 Prozent auf 316,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,50 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 1,77 Prozent auf 5,258 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,166 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs 4,08 Prozent stärker bei 0,1495 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1437 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,66 Prozent auf 0,6698 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6525 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 3,41 Prozent auf 0,3286 US-Dollar, nach 0,3177 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0063 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.