So lukrativ wäre eine Bitcoin-Investition von vor 10 Jahren gewesen

Anlage im Fokus 20.10.2025 11:03:11

Bei einem frühen Bitcoin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren kostete ein Bitcoin 264.92 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.775 BTC im Depot. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 108’638.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 410’080.08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40’908.01 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.10.2024 bei 66’501.35 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
