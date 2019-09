Experte: Der Bitcoin steht vor einem 30-prozentigen Kurssturz

• Ähnlichkeiten im Chartbild von Gold und Bitcoin• Bitcoin-Unterstützungslevel bei 9.500 in Gefahr• Absturz um 30 Prozent befürchtet

Bitcoin wird von vielen Befürwortern immer häufiger als Alternative zu Gold ins Spiel gebracht. Ein Experte hat nun eine Gemeinsamkeit zwischen der Kryptowährung und dem Edelmetall ausgemacht, die Krypto-Fans nicht gefallen dürfte.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Kryptotrader "il Capo Of Crypto" hat einen Tweet veröffentlicht, der deutliche Ähnlichkeiten im Chartbild zeigt: Demnach zeige die Kursentwicklung des Goldpreises in den Jahren 2012 bis 2013 ähnliche Tendenzen wie die Preisentwicklung von Bitcoin ab Juni diesen Jahres.

