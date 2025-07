Zoll-Einigung USA-EU: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt legt am Montag deutlich zu.

So startete der SMI 0,74 Prozent stärker bei 12’043,78 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich klar in Grün.

Am Schweizer Aktienmarkt reagieren Investoren am Montag zunächst erleichtert auf die Einigung der EU mit den USA in dem seit Monaten anhaltenden Zollstreit. Als nächstes stehen im heutigen Tagesverlauf Zollverhandlungen zwischen China und den USA auf der Agenda. Hier gehen Marktteilnehmer davon aus, dass sich beide Seiten weitere 90 Tage für Verhandlungen einräumen werden. Die Schweiz wartet derweil weiterhin auf eine Rückmeldung aus den USA.

Die ersten Kommentare zur EU/US-Einigung fallen allerdings eher verhalten aus. Der Deal sei in weiten Teilen nicht auf die Notwendigkeiten Europas abgestimmt, kommentiert ein Händler. "Es ist ein klar ersichtlicher Kompromiss, der die europäische Konjunktur in vielen Branchen und Sektoren belasten wird." Gleichzeitig konnte so aber eine Eskalation des Handelsstreits verhindert werden. Die Marktteilnehmer reagierten entsprechend erleichtert und machten vorerst einen Haken hinter dieses Thema.

Im weiteren Wochenverkauf warten dann einige wichtige Termine auf die Anleger. Neben dem Zinsentscheid des Fed und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht stehen die Zwischenberichte gewichtiger Unternehmen wie hierzulande der UBS an. In den USA legen Megakonzerne wie Apple, Microsoft und Amazon Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Montag voraussichtlich zu.

So eröffnete der DAX 0,86 Prozent fester bei 24'424,67 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Am deutschen Aktienmarkt reagieren die Anleger erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA. In den vergangenen Tagen hatten Marktteilnehmer bereits auf ein Abkommen gehofft, nachdem die Vereinigten Staaten eine Einigung auch mit Japan erzielt hatten. Die Unsicherheit am Markt schwindet nun, die Kurse steigen und im DAX richten sich die Blicke auf das vor fast drei Wochen erreichte Rekordhoch bei 24.639 Zählern.

Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für die zukünftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte, hiess es. Analyst Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan hob hervor, dass das Abkommen verhindere, dass die Europäische Union im Vergleich zu anderen Ländern benachteiligt wird.

Gemessen an der Drohung von US-Präsident Donald Trump, ab 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent erheben zu wollen, sei der jetzt vereinbarte Zollsatz von 15 Prozent ein gutes Ergebnis, kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, das Abkommen - vor allem, weil auch für die Automobilindustrie keine zusätzlichen Extra-Zölle vorgesehen seien.

Allerdings werde ein Zollsatz von 15 Prozent nicht spurlos an der europäischen Exportwirtschaft vorbeigehen. Dies gilt Gitzel zufolge insbesondere für Deutschland, die USA seien hierbei wichtigster Einzelexportmarkt.

WALL STREET

Nach einer bislang starken Woche zeigte der New Yorker Aktienmarkt auch am Freitag keine nennenswerte Schwäche.

Der Dow Jones startete höher und stieg auch im Anschluss. Auf sein Allzeithoch bei über 45.000 Zählern kam er dabei nicht. Er beendete den Tag 0,47 Prozent fester bei 44'901,92 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil marginal im Plus und gewann auch danach hinzu. Schlussendlich legte er 0,24 Prozent auf 21'108,32 Einheiten zu. Im Verlauf reichte es zu einem neuem Allzeithoch (21'159,80 Punkte). Auch der breite S&P 500 schaffte bei 6'395,82 Zählern eine neue Bestmarke.

Skeptische Töne vom Chipkonzern Intel trübten das Bild im Technologiesektor kaum. In puncto Berichtssaison tat sich am letzten Handelstag der Woche nicht viel. Die Hoffnung auf eine versöhnliche Zolleinigung zwischen den USA und der Europäischen Union stützte den Markt.

In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni nicht so stark gesunken wie befürchtet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 9,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 10,7 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Aufträge im Vormonat noch um 16,5 Prozent gestiegen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen schlagen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 1,10 Prozent bei 40'998,27 Indexpunkten. Händler sprechen nach dem jüngsten Anstieg von Gewinnmitnahmen im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Sitzung der japanischen Notenbank. Zudem beschäftigt die japanische Innenpolitik. Ob Ministerpräsident Shigeru Ishiba trotz wachsender Widerstände im Amt bleiben wird, ist unklar. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (08:57 Uhr) 0,21 Prozent auf 3'601,15 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng daneben 0,71 Prozent auf 25'569,02 Zähler zu.

Der Zollkompromiss zwischen den USA und der EU sorgt am Montag an den asiatischen Börsen nicht für Euphorie - die Indizes fallen zum Teil sogar. Die Europäische Union und die USA haben sich auf eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung des Zollkonflikts geeinigt, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump mitteilten. Der Zollsatz auf die meisten EU-Exporte in die USA soll bei 15 Prozent liegen. Der grosse Vorbehalt gegenüber dem Abkommen sei, dass noch nichts schriftlich fixiert sei, urteilt ING-Ökonom Carsten Brzeski. Zudem hatten Marktakteure nach dem Abkommen USA-Japan bereits auf eine Einigung gesetzt, so dass auch Vieles bereits eingepreist ist. Von einigen Akteuren ist sogar Enttäuschung darüber zu vernehmen, dass die Einigung wenig konkret sei und Details fehlten bzw. offenbar noch gar nicht ausverhandelt seien.

Gebremst werden die lokalen Aktienmärkte auch vom Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha. Laut CIMB-Analysten stellt dieser ein neues Wachstumshemmnis insbesondere für Thailand dar. Asiatische Aktien mit Bezug zu Europa legen indes zu. Es wird aber auch deutlich, dass die lokalen Märkte mehr auf eigene Themen achten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires