Devisen: Euro klettert über 0,94 Franken

Zürich (awp) - Der Euro hat am frühen Abend etwas zugelegt und die Marke von 0,94 Franken überschritten. Er kostet am Abend 0,9405 Franken, nach 0,9383 Franken am späten Nachmittag. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1662 von 1,1634 angezogen.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Abend in einer engen Spanne um die Marke von 0,8064.

Der Euro konnte damit an die Kursgewinne vom Dienstagnachmittag anknüpfen. Erneut enttäuschende US-Daten hatten am Vortag den Dollar belastet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich überraschend eingetrübt. Am Mittwoch wurden keine wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht.

