Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0.20 Prozent auf 17’388.61 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 87.320 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.002 Prozent schwächer bei 17’354.32 Punkten in den Handel, nach 17’354.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17’412.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’337.20 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.052 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’742.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’824.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, betrug der SDAX-Kurs 14’010.34 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 25.21 Prozent zu Buche. Bei 18’206.72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13’183.63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 4.60 Prozent auf 91.00 EUR), Klöckner (+ 3.65 Prozent auf 5.97 EUR), Salzgitter (+ 3.15 Prozent auf 34.06 EUR), Amadeus Fire (+ 2.73 Prozent auf 56.40 EUR) und CANCOM SE (+ 2.36 Prozent auf 26.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen STRATEC SE (-4.22 Prozent auf 30.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.07 Prozent auf 33.46 EUR), Elmos Semiconductor (-2.91 Prozent auf 80.10 EUR), Wacker Neuson SE (-1.62 Prozent auf 21.25 EUR) und Nagarro SE (-1.55 Prozent auf 53.85 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 705’197 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.655 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

