Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’651 1.0%  SPI 17’417 0.9%  Dow 46’612 0.0%  DAX 24’550 0.7%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’636 0.4%  Gold 4’044 1.5%  Bitcoin 97’971 1.0%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor einem Jahr bedeutet
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 08.10.2025 15:58:36

Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag.

Elmos Semiconductor
85.38 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0.20 Prozent auf 17’388.61 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 87.320 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.002 Prozent schwächer bei 17’354.32 Punkten in den Handel, nach 17’354.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17’412.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’337.20 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.052 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’742.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’824.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, betrug der SDAX-Kurs 14’010.34 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 25.21 Prozent zu Buche. Bei 18’206.72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13’183.63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 4.60 Prozent auf 91.00 EUR), Klöckner (+ 3.65 Prozent auf 5.97 EUR), Salzgitter (+ 3.15 Prozent auf 34.06 EUR), Amadeus Fire (+ 2.73 Prozent auf 56.40 EUR) und CANCOM SE (+ 2.36 Prozent auf 26.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen STRATEC SE (-4.22 Prozent auf 30.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.07 Prozent auf 33.46 EUR), Elmos Semiconductor (-2.91 Prozent auf 80.10 EUR), Wacker Neuson SE (-1.62 Prozent auf 21.25 EUR) und Nagarro SE (-1.55 Prozent auf 53.85 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 705’197 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.655 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Salzgitter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten