BVB Aktie 1131616 / DE0005493092

9.25
CHF
-0.22
CHF
-2.32 %
27.06.2019
SWX
06.10.2025 08:25:53

BVB (Borussia Dortmund) Buy

BVB
3.32 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy
Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3.55 € 		Abst. Kursziel*:
41.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.64%
Analyst Name::
Trion Reid 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

