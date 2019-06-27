BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BVB (Borussia Dortmund) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy
|
Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.55 €
|
Abst. Kursziel*:
41.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.64%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Freundlicher Handel: SDAX freundlich (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|08:25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|9.25
|-2.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|09:17
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|08:32
|
UBS AG
Redcare Pharmacy Sell
|08:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BVB Buy
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|08:14
|
RBC Capital Markets
Hannover Rück Outperform
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sanofi Buy