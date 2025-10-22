Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolfspeed Aktie

An Nachfrage anpassen 22.10.2025 15:35:42

Wolfspeed-Aktie im Minus: Deutschland-Pläne endgültig gestrichen

Wolfspeed stellt Pläne zum Bau einer Fertigung im Saarland endgültig ein und wird die geplante Schliessung einer Anlage in Durham im US-Bundesstaat North Carolina bis zum Jahresende abschliessen.

Wolfspeed
25.35 CHF 0%
Das Halbleiterunternehmen will sich damit der Nachfrage anpassen und die Kapitaleffizienz verbessern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heisst.

Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schliessung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.

Die Wolfspeed-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 30,04 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/kla

DOW JONES

