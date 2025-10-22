Wolfspeed-Aktie im Minus: Deutschland-Pläne endgültig gestrichen

Das Halbleiterunternehmen will sich damit der Nachfrage anpassen und die Kapitaleffizienz verbessern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heisst.

Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schliessung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.

Die Wolfspeed-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 30,04 US-Dollar.

