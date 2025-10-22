Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062
22.10.2025 15:35:42
Wolfspeed-Aktie im Minus: Deutschland-Pläne endgültig gestrichen
Wolfspeed stellt Pläne zum Bau einer Fertigung im Saarland endgültig ein und wird die geplante Schliessung einer Anlage in Durham im US-Bundesstaat North Carolina bis zum Jahresende abschliessen.
Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schliessung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.
Die Wolfspeed-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 30,04 US-Dollar.
DJG/DJN/rio/kla
DOW JONES
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
