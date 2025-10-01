Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’287 1.5%  SPI 16’937 1.1%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’990 0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’551 0.4%  Gold 3’888 0.8%  Bitcoin 92’758 2.1%  Dollar 0.7979 0.2%  Öl 66.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rekordquartal bei NIO: Analystenwetten gehen auf - Aktie profitiert
Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke
Suche...
Plus500 Depot

Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hohe Shortquote 01.10.2025 12:45:00

Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?

Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?

Dass insolvente Unternehmen häufig zum Spielball der Aktienmärkte werden, ist keine Seltenheit. Die Kurskapriolen bei der Wolfspeed-Aktien verblüffen dennoch.

Wolfspeed
25.62 EUR 0.75%
Kaufen Verkaufen
• Sanierung unter Chapter 11 mit massivem Schuldenschnitt abgeschlossen
• Aktie nach Comeback mit +1'300 Prozent in nur wenigen Tagen
• Zocker-Interesse und hohe Shortquote prägen den Handel

Einen Kurssprung von fast 30 Prozent an der NYSE legte die Wolfspeed-Aktie am Dienstag hin - und auf Sicht der letzten fünf Handelstage kam ein unglaubliches Plus von über 1.300 Prozent zustande. Dass es am Mittwoch vorbörslich zeitweise um 4,20 Prozent auf 29,80 US-Dollar aufwärts geht untermauert: Die Kursentwicklung der Wolfspeed-Aktie verblüfft - denn das Unternehmen hat gerade erst sein Insolvenzverfahren beendet.

Sanierung unter Chapter 11 erfolgreich

Der Kurssprung erfolgt dabei bei neuen Wolfspeed-Aktien, alte Anteile waren im Rahmen des Insolvenzverfahrens von der Börse genommen worden. Dass die neuen Papiere des frisch sanierten Konzerns eine derart erfolgreiche Börsenrückkehr feiern konnten, ist insbesondere den Ergebnissen des Chapter 11-Verfahrens zu verdanken.

Die Sanierung des Unternehmens folgte auf den Insolvenzantrag Ende Juni, im Rahmen des Verfahrens in Eigenregie hat Wolfspeed unter anderem eine dramatische Reduzierung seiner Schuldenlast erreichen können. Statt mit 6,5 Milliarden US-Dollar steht das Unternehmen bei seinen Gläubigern nun nur noch mit rund zwei Milliarden US-Dollar in der Kreide und konnte in diesem Zusammenhang auch eine massive Reduzierung der Zinskosten erzielen.

Es ist insbesondere der heftige Schuldenschnitt, der Neu-Aktionäre offenbar von der Zukunftsfähigkeit von Wolfspeed überzeugt hat, hinzu kommt eine Finanzspritze in Höhe von 275 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus ist das Unternehmen davon überzeugt, über ausreichend Liquidität zu verfügen, um seine Kunden weiterhin mit führenden Siliziumkarbidlösungen zu beliefern, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. "Wir starten mit deutlich verbesserter finanzieller Stabilität, einer skalierten, neu errichteten und vertikal integrierten 200-mm-Produktionskapazität und unserem umfangreichen Kapitaleinsatz im Rücken in diese neue Ära", zeigt sich Robert Feurle, Chief Executive Officer von Wolfspeed, optimistisch.

Haben Zocker die Aktie im Griff?

Auch wenn die Sanierungsbemühungen von Wolfspeed von Erfolg gekrönt waren - Altaktionäre schauen mehrheitlich in die Röhre, sie haben nach der Annullierung ihrer bisherigen Anteile nur zwischen drei und fünf Prozent der neuen Aktien erhalten. Es könnten daher vornehmlich Spekulanten und Zocker sein, die das Papier ins Visier genommen haben.

Diese Einschätzung verfestigt sich auch durch einen Blick auf die Shortquote: Aktuell gibt es MarketBeat zufolge Short-Positionen von 50,54 Millionen Aktien, was 32,64 Prozent der öffentlich handelbaren Aktien entspricht.

Höchststände weit entfernt

Ob die Kursrally vor diesem Hintergrund nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Ohnehin sind die aktuellen Kursregionen weit entfernt von den rund 120 US-Dollar, zu denen die Wolfspeed-Aktie zu ihren Höchstzeiten gehandelt worden war. Zwar nimmt das Unternehmen als Schlüssellieferant im Bereich Siliziumkarbid-Halbleiter, einer zentralen Technologie für Elektromobilität und energieeffiziente Anwendungen, eine zentrale Rolle ein, die Zukunftsaussichten sind aber unsicher.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Amazon-Aktie stabil: Hilfreiche KI soll zu Hause überzeugen

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wolfspeed

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

10:51 Anlage- und Hebelprodukte auf die «Top Performer» und «Worst Performer» aus dem SMI®
09:15 Marktüberblick: Nike nachbörslich gesucht
07:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
30.09.25 Logo WHS Carnival Aktie: Kreuzfahrt-Riese mit Rückenwind – jetzt kaufen oder abwarten?
30.09.25 Julius Bär: 9.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Aryzta AG
30.09.25 SMI mit freundlichem Wochenauftakt
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’673.83 19.38 BHDSPU
Short 12’919.42 13.84 B1LSOU
Short 13’400.44 8.90 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’287.93 01.10.2025 12:37:06
Long 11’645.17 18.92 S7MBDU
Long 11’418.23 14.00 BZDS0U
Long 10’920.44 8.90 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Wolfspeed 25.63 0.75% Wolfspeed

Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Aktien von Roche, Lonza, Sandoz & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
US-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend im Keller
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Novartis-Aktie zieht an: FDA erteilt Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}