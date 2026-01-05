Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
US-Absatz im Blick 05.01.2026 20:59:00

VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA

VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA

Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr deutlich Federn gelassen.

Die Verkäufe seien um 13 Prozent auf 329'813 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vierten Quartal war der Rückgang mit 19,8 Prozent auf gut 82'798 Fahrzeuge noch stärker.

Die Volkswagen-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 2,54 Prozent tiefer bei 103,60 Euro.

/jha/bek

RESTON (awp international)

