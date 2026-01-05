Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|US-Absatz im Blick
|
05.01.2026 20:59:00
VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA
Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr deutlich Federn gelassen.
VolkswagenDie Verkäufe seien um 13 Prozent auf 329'813 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vierten Quartal war der Rückgang mit 19,8 Prozent auf gut 82'798 Fahrzeuge noch stärker.
97.19 CHF 0.49%
Die Volkswagen-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 2,54 Prozent tiefer bei 103,60 Euro.
/jha/bek
RESTON (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
17:58